«Ritornare al Signore con tutto il cuore»: esordisce così il messaggio diffuso dal vescovo di Patti, Guglielmo Giombanco, in occasione del cammino quaresimale. «La Quaresima – ha affermato il presule – è un tempo per ritornare a Dio e ridare a Lui il primo posto nella nostra vita; un percorso che richiede fatica interiore e vigilanza».

Nel messaggio del pastore della diocesi l’invito a intensificare le opere di carità e a non restare insensibili «dinanzi alle tante sofferenze che rinnovano nel mondo la passione di Cristo». Il riferimento è alle guerre in atto e alla tragedia del terremoto in Siria e in Turchia, ma anche alle tante povertà diffuse che «spengono nel cuore degli uomini la speranza». Da qui l’esortazione a condividere le sofferenze altrui «con l’intelligenza del cuore, con la vicinanza della preghiera e con gesti concreti di solidarietà evangelica».

«Ecco allora – prosegue il messaggio – che la Quaresima viene incontro a noi come tempo di rinnovamento spirituale, per ritrovare e confermare la verità del cuore e la propria identità». Infine l’invito al raccoglimento e a scendere «in profondità» per iniziare «un vero cammino di purificazione del cuore».