Con un ribasso percentuale del 34,001% sull’importo di 277.704,41 euro posto a base di gara, e quindi per un importo netto di aggiudicazione di 189.309,67 euro, la ditta Alfano Srl si è aggiudicata l’appalto dei lavori di consolidamento a protezione della via Magretti, in prossimità della piazza Belvedere, nel tratto interessato da fenomeni di dissesto.

Le risorse necessarie all’esecuzione dell’importante intervento provengono da un finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno di concentro con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intercettato da Palazzo dell’Aquila nel settembre del 2021.

I lavori prevedono un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in prossimità della via Belvedere, in pieno centro storico, in una porzione dell’abitato interessata ormai da diversi anni da un preoccupante fenomeno di dissesto idrogeologico. Il progetto definitivo era stato redatto dal funzionario direttivo Michele Gatto nel luglio del 2018 e approvato in linea tecnica a settembre dello stesso anno dal Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Carmelo Paratore.

Sulla base dell’elaborato, l’Ente aveva inoltrato richiesta di contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l’anno 2021, inserendo anche il progetto definitivo di Consolidamento a protezione della Via Magretti. Con decreto dell’8 novembre 2021 l’intervento era stato finalmente inserito nella graduatoria e finanziato per l’intero importo, sia per la realizzazione dei lavori che per i servizi di ingegneria e architettura previsti nelle somme a disposizione dell’amministrazione.

Dopo il passaggio di testimone tra le amministrazioni Aquino e Bonsignore, quest’ultima si è occupata di far redigere il progetto esecutivo con l’obiettivo di rispettare il termine assegnato dal Ministero per avviare le procedure di gara e appaltare i lavori. L’intervento punta a garantire maggiore sicurezza e a restituire decoro ad una porzione particolarmente suggestiva e panoramica del centro storico, nell’ottica della tutela e della salvaguardia di un territorio geomorfologicamente fragile come quello pattese.