Nonostante a Patti vi sia già la presenza di un’associazione di promozione locale, la Proloco di Tindari agirà in piena autonomia in ragione dell’importanza turistica che la frazione riveste sia per la presenza della basilica della madonna nera che del parco archeologico. Sono tredici i fondatori della nuova Pro Loco, la cui presidenza è stata assunta da Daniele Giddio (già fondatore dell’associazione culturale “Tindari”).

«Nonostante diversi tentativi, è la prima volta – ha dichiarato con soddisfazione il neopresidente – che la frazione turistica di Tindari ottiene il riconoscimento di una Pro Loco all’interno del suo territorio». Insieme a Giddio fanno parte dell’associazione di promozione locale anche Daniele Correnti (vicepresidente), Valentina Mammana (segretario), Cristina Di Pino (tesoriere), Carlo Emanuele Tricoli, Luigi Mammana, Irma Veronica Garcia, Giuseppe Giddio, Mattia Tramontana, Michele Fasolo, Ludovico Correnti, Felice Antonuccio e Maria Federica Cadili.

Il disco verde alla costituzione ufficiale della Pro Loco di Tindari è arrivato dalla Città metropolitana di Messina, dall’Assessorato regionale al Turismo e dall’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) dopo mesi di interlocuzioni e al termine di un complesso iter burocratico. Nel decreto del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo si fa riferimento, in particolare, alla possibilità di poter procedere con l’iscrizione di una seconda Pro Loco sul territorio pattese in ragione di una «opportuna» distribuzione geografica. «Nella frazione di Tindari, distante circa sette chilometri dal centro di Patti, insistono – vi si legge ancora – alcuni attrattori materiali di interesse, quali il santuario mariano, l’area archeologica con un importante teatro greco-romano che nel periodo estivo ospita un cartellone di spettacoli e il sentiero “Coda di Volpe” che conduce alla Riserva Naturale Orientata dei Laghetti di Marinello».

Simili le motivazioni espresse anche dai vertici del Comune di Patti, che hanno dato l’assenso alla costituzione della “Pro Loco Tindari Aps” in quanto «operante in località geograficamente disgiunta» rispetto alla Pro Loco di Patti e «fortemente caratterizzata e distinta sotto il profilo turistico». Adesso toccherà rimboccarsi le maniche: «Ci siamo immediatamente messi al lavoro, iniziando dal decoro urbano e dalla cura del verde» è il commento del presidente Giddio, che ha già svelato alcune importanti iniziative, tra cui la firma di un protocollo d’intesa con i vertici del Parco Archeologico e la partnership, già in itinere, con la direzione artistica del Tindari Festival. «Collaboreremo – ha aggiunto il neopresidente della Pro Loco – anche con il servizio direttivo della Riserva di Marinello e con il consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi».

Per non farsi mancare nulla, i vertici della Pro Loco hanno già lanciato il primo evento: il “Tindari Folk Festival”, che andrà di scena al teatro greco nel mese di luglio e vedrà la partecipazione di gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo della Sicilia, tra cui Ragusa, Enna e Giarre. «Sarà una kermesse regionale, nell’ottica – ha svelato Giddio – di una grande festa celebrativa della Sicilia e delle sue tradizioni». In cantiere anche un progetto digitale con pannelli dotati di “Qr code”, in grado di condurre i visitatori in un viaggio nel tempo alla scoperta dell’antica Tyndaris, a partire dalla sua fondazione.