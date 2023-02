Interviene l’Assessore Roberto Molino in risposta all’interrogazione con la quale il Gruppo Consiliare di Forza Italia ha chiesto lumi su eventuali morosità con i gestori di energia elettrica in merito alle forniture di immobili comunali.

Il rappresentante della Giunta del Sindaco Pinuccio Calabrò evidenzia di dover intervenire “preventivamente in risposta a una interrogazione non ancora illustrata in aula” e spiega: “Devo farlo per evidenziare inesattezze date in pasto all’opinione pubblica che provano, maldestramente, a trasferire ad altri responsabilità, eventualmente imputabili al gruppo politico improvvisamente diventato ipercritico di sé stesso. Il tema dei debiti riguarda il settore del bilancio ed invero il gruppo politico dei consiglieri Lidia Pirri e Tommaso Pino ha sempre tenuto per sé tale delega, anche nella amministrazione Materia“.

“I debiti ci sono – ammette l’Assessore Molino – se no non sarebbe stato necessario provvedere, proprio a cura di quella amministrazione, alla proposta di un piano di riequilibrio e qui mi fermo. Con riferimento alla questione sollevata in merito al Centro per disabili in località Oreto, viene riportata nel comunicato la notizia, falsa, che la struttura è in disuso da oltre un anno: in realtà il servizio è stato appaltato e reso fino a giugno 2022“.

E sulla stessa struttura Roberto Molino aggiunge: “Le famiglie degli utenti mi hanno invitato a visitare la struttura; abbiamo verificato la necessità di interventi per sistemazione dei servizi igienici, pompe di calore ed altro; considerati i tempi della burocrazia posso affermare, a voce e testa alta, che i lavori sono stati ultimati con consegna datata 23/12/2022. Nel frattempo tutti sanno che la delega ai servizi sociali era passata ad un assessore del gruppo politico strumentalmente lamentante; reinsediatomi nel settore ho immediatamente invitato gli uffici per predisporre la gara per l’assegnazione del servizio. L’ente gestore che si aggiudicherà la gara avrà cura di chiedere l’allaccio del contatore“.