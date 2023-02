Torregrotta – Un nuovo entusiasmante progetto prende il via all’Istituto Comprensivo di Torregrotta. Si tratta di una “Scuola d’Architettura per ragazzi” che arricchirà ulteriormente i giovanissimi studenti.

Educare alla bellezza, far capire ai cittadini del domani l’importanza della lettura del paesaggio e delle bellezze che custodisce. Una scuola che, attraverso una serie di incontri formativi, sarà occasione di una profonda e sana riflessione e “rigenerazione delle coscienze, non solo urbana”, come ha sottolineato la Preside Barbara Oteri, fortemente entusiasta per questo ennesimo progetto d’eccellenza.

Il primo incontro si è tenuto il 23 febbraio ed ha avuto come protagonista un ospite d’eccezione: il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina, arch. Pino Falzea. Con la sua relazione il Presidente ha entusiasmato i 38 ragazzi provenienti dalle scuole in rete per il progetto Piano delle Arti: oltre l’Istituto torrese (capofila), si sono anche l’IC di Pace del Mela, l’IC Terzo di Milazzo, l’IC Catalfamo, IC Drago, IC Paino, IC Vittorini, IC di Saponara e il Liceo Farina Basile. Oltre i 9 istituti scolastici, l’iniziativa che la scuola diretta da Barbara Oteri ha organizzato prevede il coinvolgimento dell’ordine degli Architetti PPC di Messina e del Dipartimento d’ArTe della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria.

“Seminiamo semi per educare al bello, al rispetto per l’ambiente e alla rigenerazione Urbana.” ha sottolineato la Preside che ha evidenziato anche come tramite questo progetto “Coltiviamo futuri costruttori di bellezza.” La Dirigente ha poi ringraziato “tutti i dirigenti ed ai docenti referenti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto! Un ringraziamento ad Archicart giovane impresa di Giarre che produce pareti in cartone e che ha sponsorizzato le nostre borse in tela naturale contenente il necessario blocco per schizzi destinati ai partecipanti”. Prossimo appuntamento il 1 marzo con l’arch. Massimo De Francesco.