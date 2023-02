Sono state recuperate le bare rimaste in bilico nella parte alta della frana che ha colpito il cimitero di Mineo a seguito delle fortissime piogge del 9 e 10 febbraio scorso.

Le operazioni di recupero sono state condotte dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con il sostegno del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana e del Comune. Il recupero della bare ha richiesto una fase impegnativa per mettere in sicurezza gli edifici funerari rimasti in bilico.

Hanno lavorato intensamente i Vigili del Fuoco del Nucleo Urban Search and Rescue Sicilia, specializzato in ricerche e soccorso in macerie.

Dopo avere recuperato le bare, adesso si procederà al recupero degli edifici funerali scivolati già a valle con l’impiego del Gruppo Operativo Speciale.