La barcellonese Roberta Macrì, 34 anni, è stata nominata, dal Presidente Sergio Mattarella, motu proprio, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

E’ stato riconosciuto il suo Per l’impegno nell’affrontare la sua disabilità attraverso lo sport e partecipando ad incontri per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche nei territori comunali. Roberta è inoltre Campionessa italiana di para powerlifting (sollevamento pesi).

La giovane donna, rimase coinvolta in un drammatico incidente stradale nell’agosto 2011, a seguito del quale perse l’uso delle gambe. Dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera, non si perde d’animo e cerca di ridisegnare la sua vita in carrozzina.

Si dedica alla danza e commuove intere platee danzando in carrozzina. Quello strumento che la aiuta negli spostamenti diventa parte integrante della sua coreografia.

Nel Para Powerlifting, ovvero il sollevamento pesi paralimpico, è riuscita in pochissimo tempo a raggiungere risultati eccellenti, conquistando il titolo italiano. E’ stata anima ispiratrice di diverse manifestazioni di piazza per sensibilizzare sul tema della disabilità. Il suo impegno le ha permesso di diventare esperta per la disabilità, a titolo gratuito, dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore per l’abbattimento delle barriere architettoniche.