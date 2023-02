Nel fascicolo aperto dalla Procura di Messina per fare luce sulla morte dell’80enne Mariano Bonanno, che ha perso la vita nell’incendio divampato domenica scorsa nella sua casa rurale ad Alì, al momento non ci sono iscritti e si sta procedendo a carico di ignoti.

Si indaga per omicidio dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Alì Terme dai familiari dell’anziano. Titolare dell’indagine è il sostituto procuratore Marco Accolla, che ha avviato gli accertamenti del caso. Al vaglio degli investigatori ci sono le relazioni dei carabinieri e dei vigili del fuoco che sono intervenuti quella notte. Altri elementi si spera possano arrivare dall’sito dell’autopsia in programma oggi al Policlinico. Il magistrato ha conferito l’incarico per l’esame autoptico al medico legale Giovanni Andò. Il corpo sarà quindi restituito ai familiari per i funerali.

Proprio la famiglia dell’80enne non ha mai creduto all’incidente domestico. La ricostruzione effettuata dai carabinieri di Alì Terme avrebbe individuato all’interno del focolare a legna che l’anziano utilizzava per riscaldare la casa., l’origine dell’incendio. A notare le fiamme sono stati proprio i militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Una volta sul posto, hanno dato immediatamente l’allarme chiamando la centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Spento il rogo, la squadra ha trovato il corpo dell’anziano riverso a terra in un angolo.