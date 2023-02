Nottata di duro lavoro, quella scorso, per le sezioni Radiomobile e Motociclisti della Polizia Municipale coordinati dal Comandante Stefano Blasco.

Sono stati 108 i veicoli controllati di cui 87 conducenti sottoposti ad accertamento alcolimetrico tramite etilometro. Due conducenti risultati positivi all accertamento con un valore superiore a 0.80 g/l ai quali è stata ritirata la patente e sono stati denunciati.

Un veicolo trovato senza copertura assicurativa. Due conducenti trovati privi di patente di guida e i veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo. Diversi i verbali elevati.

Dalla guida senza casco al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici per un totale di 74 punti decurtati. Non sono mancati i controlli per soste abusive negli stalli adibiti ai disabili per un totale di 56 punti decurtati .

Stalli disabili occupati da non aventi diritto anche nelle ore serali e notturne dove i carri attrezzi anche di notte hanno avuto il loro gran da fare. Le azioni repressive proseguiranno senza sosta sognando una città più vivibile.