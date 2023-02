Mirto – La Mamertina si è imposta in trasferta 2-1 nel derby contro il Mirto, nell’incontro valido per la tredicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione di Galati Mamertino ha avuto la meglio sugli avversari, grazie alla rete di Luigi Caminiti e al penalty di Manuel Spasaro, mentre inutile per il Mirto è stata la rete di Luca Di Giandomenico, il quale aveva siglato il momentaneo 1-1. La Mamertina con questo successo rimane al secondo posto in classifica con 27 punti, mentre il Mirto vede allontanarsi i playoff e si trova in settima posizione con 16 punti.

La Mamertina passa in vantaggio all’11’ con Caminiti, che approfitta di un’uscita errata del portiere locale Presti e insacca a porta sguarnita. Il Mirto si rende pericoloso al 15′, quando l’estremo difensore ospite Sciortino anticipa in uscita Accardi su cross di Di Giandomenico. Lo stesso Di Giandomenico ci prova al 38′ dal limite dell’area, con la sfera che si perde sul fondo, ma poi riesce a segnare il pareggio al 40′ con una girata in area di rigore, che non lascia scampo a Sciortino. Sul rovesciamento di fronte la Mamertina ottiene il nuovo vantaggio, con un calcio di rigore di Spasaro; la massima punizione viene concessa dal direttore di gara Butera di Barcellona, per un fallo di Ricciardo ai danni dello stesso Spasaro.

Nella ripresa il Mirto prova a trovare la rete del pareggio, mentre la Mamertina in contropiede cerca di chiudere il match. Al 58′ il centrocampista locale Castrovinci calcia a lato. Al 69′ Ricciardo tenta di sorprendere Sciortino dal limite dell’area, ma la sfera si perde sul fondo. Al 75′ Accardi si libera sul vertice destro dell’area, ma poi non trova la via della rete, calciando oltre la traversa. La Mamertina sfiora il tris all’88’ con una conclusione dal limite di Spasaro, che viene respinta da Presti. Il Mirto va vicino al pareggio al 90′ con una girata dell’attaccante Calanna, che viene bloccata a terra da Sciortino.