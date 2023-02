Dopo l’assemblea dello scorso 26 gennaio al Castello Gallego, nel corso della quale era stato ribadito il no all’ipotesi di convenzione tra Asp Messina e Fondazione Giglio di Cefalù, le sigle sindacali di Cgil, Uil, Fials, Nursind e Nursing Up hanno infatti organizzato una nuova mobilitazione con un sit-in previsto per sabato 4 marzo di fronte all’ospedale santagatese.

“Rilanciare il presidio ospedaliero di Sant’Agata Militello attraverso, in primis, assunzione di personale medico ed infermieristico necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza nelle varie unità operative – hanno dichiarato Pietro Patti e Ivan Tripodi, segretari generali di Cgil e Uil Messina -. Indispensabile l’attivazione dei posti letto Utic previsti dalla dotazione organica e la riapertura del Punto Nascita al fine di garantire le donne di tutti i comuni del distretto sanitario di Sant’Agata di Militello per evitare disagi e gravi rischi provocati dal trasferimento in presidi ospedalieri a parecchi chilometri di distanza”.

Tematiche sulle quali i sindacati lamentano la mancata risposta da parte dell’assessore regionale alla salute Giovanna Volo alla richiesta di incontro urgente formulata proprio a seguito dell’assemblea del 26 gennaio.