Galati Mamertino – Si svolgerà questa sera dalle ore 21:30, presso il Pala San Giacomo allestito nel centro cittadino, il Carnevalone che chiuderà gli appuntamenti del Carnevale Galatese, tra dj set, musica e la premiazione del contest “La Maschera più bella“.

Saranno presenti all’evento conclusivo del Carnevale a Galati Mamertino alcuni importanti dj del comprensorio nebroideo, come Il Presidente, Fuckyourmind, Cristianeddu, Cesare Scaffidi e Tower; l’ingresso sarà libero e l’Amministrazione Comunale invita i giovani dei paesi confinanti a prendere parte a questa manifestazione.

Il contest del Carnevale 2023 si basa su una votazione con i like, sulla pagina Facebook del Comune di Galati Mamertino, e sarà possibile votare le varie foto entro le ore 19:00 di questa sera. Saranno decretati i vincitori per la Maschera Singola, il Gruppo Mascherato “Slim” (da 2 a 5 anni), il Gruppo Mascherato “Big” (da 5 anni in su) e il miglior carro allegorico, tra il Carcere di Alcatraz, Il Cappellaio Matto e Gli Egiziani.