Non ci sarà più una situazione di stallo nel Consiglio Comunale di Venetico. Secondo la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, infatti, adesso i consiglieri assegnati alla lista 1, collegata al Sindaco Francesco Rizzo sono 8 e 4 quelli assegnati alla lista 2. Considerato il passaggio con Rizzo della Consigliera Katia Spinella (che era stata eletta nelle file della coalizione a supporto La Guidara) il Primo Cittadino di Venetico potrà vantare una maggioranza assoluta in sede di Civico Consesso di ben 9 consiglieri, contro i 3 di La Guidara.

Erano stati presentati due ricorsi dopo le elezioni della scorsa primavera: il primo dallo sconfitto La Guidara, il secondo da Rizzo stesso. In particolare, nel primo ricorso si chiedeva di annullare l’elezione del Sindaco Rizzo a favore di La Guidara. Inoltre si chiedeva anche l’annullamento del verbale di adunanza dei presidenti di sezione.

L’altro ricorso, invece, riguardava la correzione di alcune operazioni elettorali. In particolare a ribaltare il risultato in Consiglio Comunale sono stati 9 voti della sezione 3, contestati dalla lista 1. Questi erano stati prima attribuiti alla lista numero 2 collegata al Candidato Sindaco La Guidara. La sentenza invece ha ribaltato la situazione aggiudicandoli a Rizzo.

“L’effetto conformativo che ne discende consiste: nella correzione del risultato elettorale, con attribuzione di ulteriori 9 voti alla lista n. 1 (e conseguente annotazione nei relativi verbali della 3^ Sezione e dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni); nella assegnazione alla lista n. 1 di 8 consiglieri comunali (e 4 alla lista n. 2);- nell’accertamento del diritto alla carica consiliare in favore dei candidati che hanno riportato più voti dopo i primi cinque originariamente proclamati eletti.”. Così si legge nella sentenza.