Tre verificatori di ATM sono stati aggrediti stamani mentre svolgevano le loro mansioni di controllo del possesso dei biglietti a bordo dei mezzi.

Un uomo in grande stato di agitazione ha aggredito fisicamente e verbalmente i dipendenti dell’azienda nell’area di Minissale a bodo di uno shuttle che procedeva in direzione nord, per bloccare il soggetto si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine che sono intervenute prontamente.

“Siamo molto rammaricati e esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai nostri verificatori – dichiara il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna – Neanche l’uso delle bodycam e la video sorveglianza a bordo dei mezzi riescono a far desistere alcuni soggetti dall’assumere comportamenti incivili, se non addirittura criminali, nei confronti di lavoratori che svolgono un compito fondamentale per la nostra azienda: permettere il recupero dei fondi necessari per garantire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità”.