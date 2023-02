Questo pomeriggio, intorno alle ore 17, il Commissariato di Polizia di Patti ha ricevuto una telefonata nella quale veniva rappresentata la presenza di un pacco sospetto sul marciapiede a pochi metri dalla centralissima Piazza Marconi.

Sul posto si sono subito recati gli agenti che hanno interdetto la zona e, poco dopo, è giunto anche il dirigente della Polizia di Stato, Salvatore Di Blasi, il quale ha accertato che, all’interno della valigia, non vi era nulla di anomalo, ma solamente una fisarmonica.

Probabilmente, lo strumento musicale è stato dimenticato in strada dal proprietario. Per questa ragione, i rappresentanti della Polizia di Patti hanno chiesto di diffondere la notizia del ritrovamento della fisarmonica, con l’auspicio che il proprietario possa riconoscere lo strumento musicale aerofono a mantice e rientrarne in possesso.

Si tratta di una fisarmonica Roling’s di colore blu e, sulla tastiera, come segno particolare, è presente un tasto usurato.

Il proprietario può rivolgersi al Commissariato di Polizia di Patti.