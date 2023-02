Il Sindaco Rosario Sidoti è stato reintegrato nelle sue funzioni dopo la sospensione decisa dalla Prefettura a seguito dell’inchiesta nella quale è stato coinvolto nello scorso ottobre, insieme ad alcuni familiari.

A darne comunicazione è stato lo stesso primo cittadino dopo l’atto del Segretario Comunale a seguito delle indicazioni della stessa Prefettura.

Il primo saluto lo rivolgo a Voi – ha scritto Sidoti rivolgendosi alla cittadinanza – rappresentandoVi che, nonostante sia stato un momento molto difficile, è stato sicuramente per me un’occasione per riflettere sul senso dell’amicizia, del dovere, del rispetto, della famiglia, della responsabilità, e che per le vicende giudiziarie in cui sono stato coinvolto continuo a riporre massima fiducia nella magistratura”.

“Ringrazio, da Sindaco e da cittadino – ha concluso – il vice Sindaco, Salvatore Sidoti, gli Assessori, Ninuccia Furnari e Tindaro Americanelli, i consiglieri, i dipendenti e tutti coloro che, legati al nostro Comune, si sono prodigati perché i servizi pubblici potessero proseguire senza interruzioni di sorta.

Adesso tutti insieme al lavoro per la nostra Montagnareale”.