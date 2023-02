Tra i vincitori della selezione per ArsMar 2023 “la terra a ferro e fuoco” promosso dal CNR, Ismar, Dvri e Accademia delle belle arti di Venezia c’è anche un’orlandina.

Si tratta di Selene Catena laureata alla triennale dell’Accademia di belle arti di Venezia dove sta concludendo il percorso magistrale.

Sono sette in totale i finalisti al concorso del CNR e la fase conclusiva è prevista per il prossimo 5 giugno quando a Venezia saranno in mostra le loro installazioni presso la Palazzina Canonica di Riva Sette Martiri.

Il tema selezionato da Selene è stato “Sea level rise, fusioni dei ghiacci, acqua alta in laguna”.

L’opera dovrà essere consegnata il 20 aprile e, nel frattempo, a Selene verrà assegnato dal CNR un ricercatore per un percorso di scambio di informazioni sulla tematica ambientale.

“Le coste siciliane e di tutto il mondo sono in pericolo ed è importante essere consapevoli della problematica ed agire di conseguenza. Come abbiamo constatato tutti le ultime mareggiate sono state dannose per il territorio siciliano e lo saranno sempre di più. Ricordiamoci che non è il mare che si sta avvicinando troppo ma che siamo stati noi ad occupare zone che erano territorio del mare, distruggendo l’equilibrio dell’ecosistema costiero” ha dichiarato Selene Catena.