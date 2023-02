ACQUEDOLCI ( ME) – CORSO ITALIA (INCROCIO CON VIA BOLOGNA), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO al piano terra di circa mq 117, composto da 2 vani di cui uno destinato ad attività commerciale e l’altro a retro negozio oltre anlocale bagno. In adiacenza, ampio vano adibito a retro negozio con struttura precaria in acciaio e copertura in coibentato. Prezzo base Euro 75.500,00. Offerta minima: Euro 56.625,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 85/2019 PT829384 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA BENEDETTO CAPUTO, 156 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE al piano terra, sup. lorda tot. di circa mq 138,94 e costituito da ampio vano, deposito, disimpegno, wc, anti wc e terrazza scoperta. Prezzo base Euro 93.980,00. Offerta minima: Euro 70.485,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria Buzzanca. Custode Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 3494284237. Rif. RGE 17/2019 PT828450 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300