I Carabinieri della Stazione di Fondachello Valdina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 31enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso di un servizio di ordine pubblico, predisposto in occasione della sfilata carnevalesca dei carri che ogni anno a Torregrotta raduna numerose persone, i Carabinieri sono intervenuti per sedare una lite avvenuta all’interno di un bar tra alcuni avventori. L’azione immediata dei militari ha consentito di sedare il litigio, ma non l’escandescenza del 31enne che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol, si è scagliato contro i militari aggredendoli con spintoni.

L’aggressore è stato subito bloccato dai Carabinieri e condotto in caserma, dove si è proceduto all’arresto. Uno dei militari intervenuti ha riportato lievi lesioni riportate nel corso delle fasi volte a contenere l’uomo.

All’esito dell’udienza di convalida, a carico del 31enne è stata applicata la misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria.