Si è spento a Roma il grande Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni.

A renderlo noto è stato il suo Ufficio Stampa. Costanzo era nato a Roma il 28 agosto 1938. Ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. E’ divenuto celebre nel 1976, conducendo “Bontà loro”, celebre Talk Show trasmesso in Rai. E proprio dei Talk, Maurizio Costanzo è stato il grande mattatore della scena.

Il suo nome è indissolubilmente legato al “Maurizio Costanzo Show”, in onda dal 1982 sulle reti Mediaset. Ha condotto anche Buona Domenica e scritto numerosi libri. Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi.

SCAMPATO ALL’AGGUATO MAFIOSO IN VIA FAURO

Nel maggio del 1993, Maurizio Costanzo scampò a un attentato mafioso a Roma, in Via Fauro. L’agguato fu teso a seguito del suo forte impegno televisivo contro cosa nostra. Costanzo contrastava apertamente il messaggio mafioso, dichiarando apertamente la sua amicizia con il Giudice Giovanni Falcone, più volte suo ospite in TV per interviste e dibattiti. Costanzo rimase illeso insieme alla compagna Maria De Filippi. La bomba non esplose il primo giorno, il secondo giorno la bomba esplose ma il detonatore fu azionato in ritardo. L’esplosione scalfì soltanto la Lancia Thema con a bordo le due guardie del corpo che rimasero ferite. L’esplosione causò il crollo del muro di una scuola, sei auto furono distrutte e sessanta danneggiate.

Il giorno della cattura di Messina Denaro affermò: “Gli applausi dei palermitani mi hanno commosso”.