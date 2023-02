La prima edizione della Festa di Carnevale presso il piazzale della Chiesa Nostra Signora di Lourdes è stato un vero successo, al di là di ogni aspettativa. La manifestazione organizzata dall’associazione Amare Villafranca con il patrocinio del comune di VillafrancaTirrena, si è conclusa con la presenza massiccia di tanti bambini.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento con animazioni, truccabimbi, degustazione di chiacchiere offerte dai bar e panifici locali. La manifestazione è terminata con i tradizionali maccheroni di Carnevale accompagnati da un buon bicchiere di vino, a cura dell’associazione Pro Carnevale Bauso.

“Una grande manifestazione passa attraverso una sana e sincera collaborazione – a dirlo è Fabrizio D’Andrea, Presidente dell’associazione Amare Villafranca -. Siamo felici ed orgogliosi di questa manifestazione poiché le famiglie hanno percepito il senso: rendere un pomeriggio spensierato e ricco di divertimento, proprio come si faceva “tanti anni fa”. Da presidente di Amare Villafranca voglio complimentarmi con tutti i ragazzi dell’associazione che, ancora una volta, non si sono risparmiati mettendo in campo tutta la passione, tutto l’amore nel portare a termine un’altra manifestazione. Grazie Michele, Sergio, Valentina, Serena Sharon, Maurizio, Bartolo, Francesco, Fabio, Lorenza, grazie di cuore. Voglio ringraziare, ancora una volta, padre Pelleriti per la sua disponibilità. Ringrazio i ragazzi dell’associazione Pro Carnevale Bauso Agostino, Vittorio Andrea, Gianfranca, Marcello, Pietro, Nino Russo, Antonino Pollicino, Nicola, Francesco, il piccolo Leo per la grande disponibilità e per l’attivo contributo datoci durante l’arco della giornata. Ringrazio l’amministrazione comunale e la Pro Loco per averci fornito le pedane utili per la sfilata, tutti gli sponsor che, nonostante i periodi poco belli, ci sono stati vicini offrendo il loro contributo. Ringrazio i bar e i panifici di Villafranca per averci omaggiato, e le attività per essere stati disponibili a prendere le iscrizioni. 230 volte grazie alle famiglie che hanno partecipato alla manifestazione. Una grande manifestazione passa attraverso una sana e sincera collaborazione: grazie a tutti!”.