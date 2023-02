Un pericolo costante, soprattutto per i bambini che giocano nello spiazzo davanti casa, quella voragine che da settimane fa bella mostra di se in Via Lucio Piccolo, nel parcheggio interno del complesso di case popolari.

Poco distante, ma sempre nello stesso complesso, una cospicua perdita d’acqua, dalla tubazione che rifornisce ben tre palazzine del condominio, è stata oggetto di diverse segnalazioni all’Istituto Autonomo Case Popolari ma ancora senza riscontri.

Dall’IACP nessuno sapeva della voragine in quanto, quelle palazzine, non hanno un amministratore di condominio e, di conseguenza, nessuna segnalazione è stata fino ad ora avanzata.

Ad informare l’Ente è stato l’assessore al ramo del Comune di Capo d’Orlando Carmelo Galipò.

“Non appena siamo stati informati della voragine creatasi davanti le palazzine di Via Lucio Piccolo abbiamo subito informato l’istituto per un intervento immediato. Bisogna ripristinare la sicurezza dei cittadini residenti in quel complesso” ha dichiarato l’Assessore Galipò.

Per quanto riguarda la perdita di acqua verificatasi tra la via B. Ioppolo e la via L. Capuana, l’amministratore aveva già inviato comunicazione di sollecito per lavori urgenti all’IACP lo scorso 17 febbraio dopo aver effettuato la stessa richiesta anche il 3 ed il 10 febbraio.

Qualche giorno fa l’amministratore di condominio denunciava che la fuoriuscita d’acqua era aumentata rispetto all’ultima volta e che ben 32 famiglia corrono realmente il rischio di rimanerne senza. Sino a ieri mattina, però, tutto è rimasto immutato. La voragine fa ancora bella mostra di sé e la perdita d’acqua continua a non fermarsi.