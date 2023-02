Milazzo – Una notizia molto importante per i comuni di Milazzo (capofila), San Filippo del Mela, Castroreale, Pace del Mela, Rodì Milici, Condrò, Villafranca Tirrena e Venetico. È stata pubblicata la graduatoria ministeriale di un bando per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

Ad essere dichiarato ammissibile il progetto denominato “Destinazione Federico”. La proposta dei comuni coinvolti è arrivata terza in tutta Italia su 50 coalizioni. Adesso occorrerà procedere alla stipula di una convenzione con le altre municipalità.

Un milione e 400 mila euro che serviranno per valorizzare siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’accessibilità agli stessi. Il progetto è stato redatto dal servizio Programmazione strategica del Comune di Milazzo diretto dal Dott. Domenico Lombardo. Verranno promosse strutture ricettive ecosostenibili e interventi volti a favorire la fruizione delle risorse antiche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT (esempio droni, materiale divulgativo, siti web, etc.), sistemi di mobilità sostenibile condivisa.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino: “Si tratta di un traguardo importantissimo in quanto così ogni comune facente parte della coalizione avrà a disposizione delle somme per dedicare a dei progetti che avranno come punto focale il turismo. È mia intenzione per esempio investire per attrezzare il boschetto del parco urbano affinché diventi un parco tematico. Grazie a questo finanziamento abbiamo costruito un circuito, un comparto di proposta turistica territoriale allargata da proporre a tutte le platee. Così avremo la possibilità di presenziare alle borse del turismo, insomma si tratta di un momento di promozione territoriale importante.”

“Fare rete in un territorio che deve trovare una via nuova di sviluppo – afferma il sindaco di Milazzo, Pippo Midili –. Questo l’obiettivo che ci ha animato con i colleghi di altri 7 Comuni. Portiamo a casa un finanziamento di oltre 1 milione e 400 mila euro che ci consentirà di intervenire sui percorsi turistici ma anche sul recupero del territorio. Ora si passa alla fase operativa per dare le risposte che i cittadini attendono”.