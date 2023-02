È stato un trionfo di colori e costumi, la 59^ edizione del Gran Carnevale Storico Pattese, vissuta all’insegna dell’allegria ed ironia, il tutto, contornato da una grande partecipazione di persone e creatività.

E poi, il fascino delle sfilate sul calar del sole, dove ad impreziosire la manifestazione sono state le particolari illuminazioni, presenti sui carri e nei costumi dei gruppi mascherati, hanno regalato tanto spettacolo ed emozioni; mentre gli applausi e l’entusiasmo, hanno fatto il resto.

Tanto divertimento e molto ingegno, sono stati gli ingredienti perfetti di una kermesse riuscitissima. I presenti alla manifestazione carnascialesca, hanno potuto godere anche di buona musica e della gastronomia locale, grazie ad i locali presenti e operativi lungo tutto il percorso.

Un successo, soprattutto in termini di presenza di pubblico che ha letteralmente invaso le vie della città, in tutte e due le sfilate. Un po’ meno, invece, per la presenza dei carri allegorici, troppo pochi rispetto al passato, ma con la scusante che si tornava a sfilare dopo due anni di stop causati dalla pandemia e vissuti nell’incertezza più totale. Inoltre, il caro prezzo ha sconfortato e bloccato tanti maestri carristi, alcuni dei quali rattristati anche per il trattamento e la scarsa considerazione, a loro dire, ricevuta negli anni passati da parte del comune.

Al Gran Carnevale Pattese, denominato il carnevale della ripartenza, hanno partecipato con una collaborazione importantissima, 5 carri allegorici e 7 gruppi mascherati che hanno sfilato in lungo e largo, il percorso di quasi quattro chilometri. Nella seconda sfilata di martedì, si sono uniti alla kermesse carnascialesca anche due carri provenienti dal vicino comune di San Piero Patti, uniti da un gemellaggio.

Archiviata, dunque, l’edizione numero cinquantanove del Gran Carnevale Pattese, adesso, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Bonsignore, è già impegnata a pianificare la prossima edizione in programma del 2024, che stabilirà un importante traguardo: la sessantesima edizione.