Messina – Sono tutte da chiarire le cause dello scontro avvenuto dopo le 19 di stasera in via Circuito a Ganzirri.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda si è scontrata con una Audi. Lievi ferite per i conducenti delle due vetture coinvolte nello scontro. A regolare la circolazione una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava a passare in quel momento e che si è fermata per dare soccorso ai due automobilisti in attesa dell’arrivo sul posto dell’ambulanza e della polizia municipale.