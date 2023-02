Ventitré contravvenzioni, 6 rimozioni e alcuni commercianti diffidati per occupazione suolo. È il bilancio dell’operazione condotta dalla sezione Radiomobile della Polizia Municipale stamattina in via Palermo.

Continuano a fioccare anche le multe per occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili occupati abusivamente da non aventi diritto e così anche oggi i carri attrezzi hanno avuto il loro gran da fare rimuovendo 8 veicoli. Alle ore 12 circa un camion e un furgone dei pompieri in emergenza erano rimasti bloccati in via Palermo a causa delle giungla di auto in difetto.

Gli agenti della Radiomobile hanno dovuto faticare non poco per far transitare i mezzi di soccorso. Sempre oggi i controlli hanno interessato anche via Don Blasco, Via Bonsignore, Largo La Rosa e Viale Europa