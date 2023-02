Il Sostituto Procuratore della Repubblica, Dora Esposito, ha firmato il nulla osta per la restituzione del corpo del sedicenne Ayman Serti ai familiari. Con tutta probabilità nella giornata di domani, la salma del giovane sarà tumulata nel cimitero di Merì.

Non sarà, almeno per il momento, possibile il trasferimento in Marocco come avrebbe voluto la famiglia di Ayman. Il corpo dovrà rimanere in Italia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per qualsiasi evenienza. Il Comune di Merì, con ordinanza firmata dal sindaco Filippo Bonansinga, ha concesso la possibilità di una sepoltura temporanea nel locale cimitero.

Sempre domani mattina, presso l’aula consiliare “Falcone-Borsellino”, si terrà una seduta di Consiglio Comunale aperto con punto all’ordine del giorno “L’importanza dell’ascolto e della comunicazione per i giovani”. Le Istituzioni cittadine incontreranno Autorità Civili, Militari e Religiose, Dirigenti Scolastici e Associazioni, oltre ai ragazzi della locale scuola media con i loro insegnanti.