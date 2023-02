Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Monforte Marina, frazione di Monforte San Giorgio, sulla SS113 all’altezza di una nota sala ricevimenti.

L’impatto ha riguardato un’auto e un motociclo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio è stato un giovane che si trovava in sella al mezzo a due ruote che, secondo quanto si apprende, ha riportato diversi traumi. Per prestare soccorso al giovane centauro è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Sul posto intervenuta anche l’infortunistica stradale Piro.