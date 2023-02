Sicilia – Si è svolto Giovedì 23 Febbraio dalle ore 10:00 alle 14:00, presso il Centro Direzionale della Città Metropolitana di Catania di Tremestieri Etneo, un workshop organizzato dall’ANCI Sicilia sull’orientamento, la formazione e l’inclusione lavorativa dei cittadini extracomunitari nelle comunità locali.

L’incontro ha visto la presenza di diversi operatori pubblici e privati e ha ribadito il ruolo importante dei Comuni, soprattutto per l’inclusione degli extracomunitari nelle comunità locali; il prossimo appuntamento, sempre nell’ambito del progetto COOPERA, è previsto a Trapani il prossimo Giovedì 9 Marzo.

Il workshop, che si è tenuto con una buona e qualificata partecipazione sia in presenza che in remoto, è stato aperto dal Segretario dell’ANCI Sicilia Mario Emanuele Alvano, il quale ha evidenziato l’attività svolta dall’Associazione, all’interno di COOPERA, per la creazione del coordinamento dei Comuni siciliani dei Centri SAI (che vede coinvolte circa 30 Amministrazioni Comunali, Città Metropolitane e Liberi Consorzi di Comuni). Il Segretario Alvano ha riaffermato ulteriormente la disponibilità dell’Associazione dei Comuni siciliani nella collaborazione, per attivare azioni da parte dei Comuni di politiche attive e per favorire l’inclusione lavorativa nelle comunità locali.

Il concetto del Segretario è stato attestato in tutti gli interventi e in particolare da Angela Errore, Responsabile del progetto COOPERA che coinvolge, oltre a Comuni e Università, anche diverse Aziende Sanitarie Provinciali; Angela Errore ha sottolineato il ruolo, che devono avere i Comuni nel sostenere il rapporto tra i Centri SAI e il tessuto imprenditoriale e lavorativo dei territori.

E’ poi intervenuto Angelo Tudisca, Vice-Sindaco del Comune di Tusa, che gestisce un SAI insieme ai Comuni di Motta d’Affermo e di Castel di Lucio; il politico tusano ha messo in evidenza che l’attività, nei piccoli Comuni, deve vedere gli amministratori e le istituzioni preposte in forte sinergia, per eliminare le criticità e migliorare i servizi.

All’incontro ha preso parte anche Michela Buongiorno, Dirigente Regionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e già Dirigente dell’Ufficio Speciale dell’Immigrazione della Regione Siciliana, che ha fatto notare il lavoro compiuto per giungere a una Legge Regionale, approvata nel 2021, sull’Accoglienza e l’Integrazione; il tutto ciò con la creazione dell’Osservatorio Regionale e le linee guida per la programmazione dei Piani triennali della Regione nel settore.

Saverino Richiusa, referente regionale del Progetto + SU.PR.EME., ha parlato poi nel suo intervento dei progetti, gestiti direttamente dall’Assessorato Regionale e finanziati dall’Unione Europea e dai Ministeri del Lavoro e dell’Interno, rivolti soprattutto a sostenere le politiche d’accoglienza ed inclusione dei cittadini stranieri presenti in Sicilia, con l’attivazione del primo Helpdesk interistituzionale Anticapolarato. Richiusa ha anche spiegato la valenza di altri progetti come PRISMA, il Piano di intervento regionale multilivello e multistakeholder, COM.IN 4.0, riguardante le competenze di integrazione avviate nel tempo dalla Regione, e infine di ET-LABORA, con l’attivazione di servizi di supporto ai Centri per l’Impiego della Regione Siciliana mediante l’utilizzo di mediatori linguistici e operatori legali, con l’obiettivo di agevolare la domanda e l’offerta lavorativa.