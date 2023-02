Galati Mamertino – Il Città di Galati è stato sconfitto in trasferta 2-1 dall’ORSA Promosport di Barcellona, nel recupero della ventesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

Alla formazione galatese non basta la rete di Davide Vicario, alla sua tredicesima marcatura stagionale, il quale aveva siglato il momentaneo 1-1; il Città di Galati rimane al terzo posto in classifica con 38 punti, ma vede allontanarsi le prime due forze del torneo Aquila Bafia, in testa con 45 punti, e Nuova Rinascita Patti, in seconda posizione con 43 punti. L’ORSA Promosport, invece, si avvicina alla zona playoff e con questo successo arriva a una lunghezza dal quinto posto, occupato attualmente dal Lipari con 31 punti.

Primi minuti di studio tra le due compagini, che provano a prendere il controllo del centrocampo. Al 20′ viene estratto il primo cartellino giallo dell’incontro, ai danni del giocatore ospite Giuseppe Parafioriti. Alla prima azione pericolosa arriva il vantaggio dell’ORSA Promosport; al 25′ Materia segna l’1-0 con un destro violentissimo al volo dal limite dell’area, che non lascia scampo all’estremo difensore ospite De Francesco. Il Città di Galati trova il pareggio al 43′ con Davide Vicario, che prende di infilata la difesa avversaria e supera con un pallonetto il portiere locale Paratore.

Nella ripresa al 59′ viene espulso per proteste l’allenatore del Città di Galati Calogero Vicario, che è costretto a dare le indicazioni alla propria squadra dalla tribuna. Al 66′ ci prova Frisenda dal limite dell’area, ma la sua conclusione si perde a lato. L’ORSA Promosport trova il gol decisivo al 70′ con Marcini, che sottomisura anticipa il difensore avversario Mangano e batte De Francesco. All’85’ i locali hanno la possibilità di allungare dopo un penalty, decretato dal direttore di gara Quattrotto di Messina, per un fallo di Frisenda ai danni di Caliri; dal dischetto si presenta il capitano Fabio Sottile, che però colpisce il palo. L’arbitro concede 8 minuti di recupero e al 96′ vibranti proteste dei giocatori del Città di Galati, per un fallo fischiato ai danni del portiere locale Paratore mentre Tommaso Truglio stava calciando verso la porta avversaria; Quattrotto decide per il fallo in attacco, mentre i galatesi protestano per uno scontro del portiere con un proprio difensore. Al 97′, sul rovesciamento di fronte, altro legno colpito dall’ORSA Promosport; in quest’occasione è Crisafulli che calcia sul palo interno.