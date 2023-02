L’assenza all’ultima conferenza stampa era stata un segnale di quanto oggi diventa realtà con la conferma delle dimissioni da assessore di Carlotta Previti.

L’ormai ex rappresentate di Giunta ha comunicato al sindaco Federico Basile che, dall’1 marzo, non farà più parte della squadra di assessori. Dimissioni irrevocabili senza delle motivazioni che possano spiegare questa scelta. O almeno che la possano spiegare a chi non vive il palazzo comunale dal suo interno.

Dal primo giorno di campagna elettorale accanto all’ex sindaco Cateno De Luca, Carlotta Previti è stata anche vicesindaco e per qualche mese si era parlato anche di una sua possibile candidatura come successore dell’attuale deputato regionale per la poltrona di primo cittadino di Messina. Cosa sia andato storto lo sanno solo i diretti interessati, ma evidentemente nulla che potesse essere risolto se si è arrivati alle dimissioni.