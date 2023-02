Controlli dei Carabinieri nei villaggi Case Gialle, Fondo Fucile e Villaggio Aldisio. Controllati più di 50 veicoli e oltre 60 persone, contestate diverse violazioni al Codice della Strada.

Sei giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale.

Per quanto concerne la circolazione stradale, tre persone sono state denunciate, a vario titolo, per guida in stato di ebrezza e guida senza patente, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli

automobilisti e dei pedoni, nonché per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze

stupefacenti o all’esame alcolemico.

Altre due persone sono state deferite per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, poiché trovate in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli di genere vietato, rispettivamente di 17 e 20 centimetri.

Inoltre, un 30enne, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di un’autovettura risultata provento di furto e, pertanto, è stato denunciato per ricettazione e violazione degli obblighi della misura cui era sottoposto. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Infine un 26enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito, in stato di libertà, per detenzione di

sostanza stupefacente ai fini di spaccio. All’esito di una perquisizione eseguita presso il domicilio del

giovane, i Carabinieri hanno trovato 30 grammi di marijuana occultata nella camera da letto.