San Marco d’Alunzio – Si è è concluso Martedì 21 Febbraio il Carnevale Aluntino 2023, il cui promotore principale è stato il lavoro di squadra e la sinergia tra Amministrazione Comunale, le Associazioni, le attività commerciali e soprattutto un gruppo di giovani di San Marco d’Alunzio, che si sono messi al servizio della comunità e che hanno realizzato i carri allegorici.

Grazie all’impegno di alcuni giovani aluntini sono stati creati due carri allegorici: “Minions” e “Netflix“, con diverse serie Tv e film impersonati; dopo due anni di limitazioni e di chiusure, causate dalla pandemia, anche a San Marco d’Alunzio si è tornati alla normalità con le manifestazioni del Carnevale.

“Il periodo di Carnevale è uno dei momenti più belli dell’anno, un momento di aggregazione che segna la socialità di una comunità – afferma l’Amministrazione aluntina -. Questo è stato un mese di preparazione, fatica, impegno, ma anche di divertimento e di spensieratezza. Il gruppo dei giovani aluntini è stato fondamentale nella riuscita del Carnevale, grazie anche alla sinergia tra Amministrazione, Associazioni, attività commerciali disponibili e appunto i giovani del paese. E’ stato un mese ricco di socialità e di allegria per tutti, grandi e piccoli.

Il vero promotore del Carnevale a San Marco d’Alunzio è stato sicuramente il proficuo lavoro di squadra; in questo mese la partecipazione attiva di tutti ha reso il Carnevale Aluntino bello e unico, come lo era in passato. La riuscita dell’evento rappresenta la voglia di tornare alle tradizioni, che sono state limitate ma mai cancellate, e l’Amministrazione Comunale si ritiene orgogliosa di avere una comunità così unita e desiderosa di portare in alto il nome di San Marco d’Alunzio“.