Ursula von der Leyen rende omaggio a Giovanni Falcone e alle vittime di mafia

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha reso omaggio a Palermo alla stele che ricorda il sacrificio del Giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Ha reso in questo modo omaggio alle vittime della strage del 23 maggio 1992 e su Twitter ha successivamente scritto: “Inizio la mia visita della Sicilia a Capaci per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime di mafia. Falcone disse ‘Gli uomini passano le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini’. Oggi una nuova generazione porta avanti le sue idee”.

Stamattina è invece intervenuta nell’aula magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, invitata per l’inaugurazione dell’Anno Accademico. La Presidente della Commissione Europea ha espresso precisa indicazione che più della metà delle 500 poltrone disponibili fosse riservata agli studenti. Intervenendo ha poi scandito, in italiano, le parole “Libertà per l’Ucraina”, seguita da un calco e lungo applauso.