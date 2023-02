L’Agea dovrà corrispondere oltre 80 mila euro spettanti ad un allevatore dei Nebrodi per il periodo tra il 2012 e il 2016 al quale era stata sospesa l’erogazione dei contributi.

La decisione è giunta con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in accoglimento del ricorso straordinario presentato dall’allevatore, rappresentato dall’avvocato Alvaro Riolo. L’uomo si era appellato a seguito della sospensione del pagamento dei contributi a suo favore, motivata dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura dalla sussistenza di un procedimento avviato nel 2020 dalla Guardia di Finanza per cui si contesta nei confronti dell’allevatore stesso l’indebita percezione di contributi per 82.606,59 euro.

Sebbene, però, l’indagine penale si concluse con l’archiviazione delle ipotesi d’accusa da parte del Gip di Patti, l’Agea non aveva provveduto alla riattivazione delle erogazioni dei contributi, nonostante i ripetuti solleciti dell’uomo, costretto dunque a proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sulla questione era stato espresso il parere positivo per l’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato che aveva rilevato come l’Agea non avesse tenuto conto dell’esito dell’inchiesta penale da cui si potessero ricavare elementi idonei ad escludere l’adozione del provvedimento di sospensione dei contributi.