Ha presentato le sue irrevocabili dimissioni l’Assessore Salvatore (Tullio) Scurria abbandonando, così, la Giunta guidata dall’attuale Sindaco Vincenzo Lionetto Civa.

Un fulmine a ciel sereno a due mesi circa dalle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche il Comune di Castell’Umberto.

Al momento si sconoscono i motivi che hanno portato alle dimissioni dell’ormai ex Assessore Scurria che, sembra, il primo cittadino aveva in un primo momento respinto ma sono state riconfermate dal diretto interessato.

Intanto il primo cittadino non ha ancora sciolto la riserva su una sua possibile ricandidatura a Sindaco, per la terza volta consecutiva mentre un movimento giovanile comincia a far parlare di se nel centro montano.

Matteo Randazzo e Tommaso Musarra sono i portavoce del movimento civico “Nova Etas” che aspira a riaccendere il dibattito politico in paese soprattutto tra i più giovani.

Cominciata dunque la corsa alla poltrona di Sindaco nel Comune di Castell’Umberto con, probabilmente, ben 4 candidati. Veronica Armeli, già candidata alle passate amministrative del 2018, l’ex presidente del consiglio comunale Tito Barbagiovanni, l’attuale vice sindaco Valeria Imbrogio e l’ormai ex assessore Tullio Scurria.