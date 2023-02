A Rometta è ancora lotta all’abbandono incontrollato dei rifiuti. Il Sindaco, Nicola Merlino, ha più volte annunciato controlli a tappeto. Controlli che fino a ora hanno purtroppo dato esito positivo. Questa volta sono stati trovati dei rifiuti vicino al campo sportivo Tonino Currò

“Mi rivolgo a due miei concittadini che hanno, avantieri, concorso a trasformare l’area antistante il campo sportivo Tonino Curro’ in una vera e propria discarica. Area, peraltro, controllata da telecamere appositamente installate. Cittadini ai quali verranno notificate nei prossimi giorni ammende di € 700,00 e sarà inoltre valutata anche la sussistenza dei presupposti per proporre la prevista denuncia penale.”

È amareggiato il Sindaco che comunque non intende abbassare la guardia verso questo problema: “Purtroppo, non abbiamo altri rimedi nei confronti di quella sparuta minoranza che non è all’altezza della civiltà dimostrata dalla stragrande parte dei nostri concittadini che hanno consentito al nostro Comune di primeggiare nella tutela dell’ambiente in generale e nella raccolta differenziata dei rsu in particolare, oltre che nella pulizia. È indispensabile rispettare le regole, per la qualità della nostra vita che ne discende e per l’esempio che dobbiamo dare ai nostri giovani. Aiutateci tutti in questo importante compito.”

Intanto si ricorda che a Rometta è ancora possibile ottenere gratuitamente la compostiera per la frazione organica del rifiuto. In questo modo si può avere uno sgravio fiscale che va da 30 a 130 euro. Gli scaglioni sono esattamente: 30 euro un nucleo familiare con un solo componente, 50 euro con due componenti, 70 euro con tre componenti, 90 euro con quattro componenti, 110 euro con cinque componenti, 130 con sei o più componenti.

“Come è noto, – dichiara il Sindaco Merlino- a causa della mancanza di strutture o discariche per smaltire l’umido in Sicilia, i comuni sono costretti a trasportarlo in strutture fuori dal territorio siciliano, con un notevole aumento dei costi di trasporto (spesso triplicato). L’utilizzo delle compostiere, che il comune continua a fornire gratuitamente, non solo fa ottenere immediati sgravi fiscali ad ognuno, ma consente anche una diminuzione dei corposi costi di trasporto e di smaltimento senza i quali i comuni saranno costretti ad aumentare, a loro volta, le tariffe.

Non dimenticando anche i benefici per l’ambiente che realizziamo, insieme con il concime per i nostri orti o giardini che otteniamo. Bisogna affrettarsi a richiedere, pertanto, al comune la compostiera domestica.”