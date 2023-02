Musica, sfilate, spettacoli e tanto divertimento “per rivivere” nel centro storico di Saponara, la magia del tanto atteso martedì grasso.

L’associazione Turistico-culturale “Pro Saponara” ha organizzato, anche quest’anno, la “Rievocazione storica dell’ultracentenaria Sfilata dell’Orso e della Corte Principesca” edizione 2023. L’evento, inserito nel R.E.I.S., registro delle eredità immateriali della Sicilia, nel quale confluiscono le tradizioni orali, le arti dello spettacolo e le rappresentazioni riconosciute come parte del proprio patrimonio culturale, ritorna dopo due anni di stop dovuti all’emergenza pandemica.

Un pomeriggio di festa all’insegna della tradizione, ricco di eventi. Il centro storico si è riempito di bambini in maschera e famiglie, gruppi mascherati, che hanno rallegrato il pubblico con animazione, danze e musica, canti e balli popolari.

Quest’anno sono 55 anni che l’associazione Prosaponara organizza la sfilata dell’Orso e della Corte Principesca – ha detto il Presidente Nicola Ruggeri -. É stato il lavoro di ogni singolo membro, oltre che delle associazioni partecipanti: gruppo folk il melograno, symphonic band del maestro Paolo Grosso, che ha curato anche la musiche di brogne e tamburi.

Una grande novità anche nella presentazione scenica, a cura del direttore artistico Nino Gangemi che ha diretto e seguito la Rievocazione storica.

Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, le persone si sono mosse in massa e vedere il centro storico pieno di bambini, artisti e maschere dell’antica tradizione carnevalesca è stata grande soddisfazione per l’amministrazione comunale.

Entusiasta il Sindaco Merlino per la riuscita della manifestazione, fortemente partecipata – ha detto – segno tangibile di ripresa e richiesta di socializzazione, all’insegna delle tradizioni e del puro divertimento. Intere famiglie hanno tirato fuori l’estro artistico nascosto, guardando con ottimismo e fiducia al futuro e puntando alla promozione del territorio, anche in termini comprensoriali, per far crescere e conoscere la manifestazione fuori dai confini di Saponara, puntando anche alla creazione di un museo dell’Orso.

Sono estremamente contenta e soddisfatta per la manifestazione di ieri e per il grande pubblico afflusso dall’intero hinterland. Le condizioni meteo favorevoli, visto che c’è stato il caldo di una giornata estiva, hanno consentito di poter trascorrere una piacevole giornata all’insegna del divertimento e dell’allegria. – A dirlo è l’assessora al turismo e spettacolo, Rosalba Pino – . I miei piu sentiti complimenti vanno a tutti i componenti dell’Associazione “Pro – Saponara”, rappresentata dal Presidente Nicolino Ruggeri, che cura l’organizzazione della Rievocazione storica della Sfilata dell’Orso e della Corte Principesca da tantissimi anni, proprio quest’anno compie 55 anni di attività. Dopo 2 anni di stop dovuti alla Pandemia, Saponara ha potuto rivivere un evento particolarmente sentito dai saponaresi, manifestazione che è ormai divenuta una vera e propria consolidata tradizione. Numerose sono state le maschere che hanno partecipato al Concorso “I Mascarati “, indetto dall’Amministrazione Comunale che è giunto alla sua trentunesima edizione. Ci tengo anche a ringraziare i componenti della Giuria per la disponibilità e il lavoro svolto nella valutazione delle maschere partecipanti. La bellezza, l’originalità e la creatività che hanno caratterizzato le maschere, per la maggior parte realizzate artigianalmente, hanno colpito tutti per i fantastici colori e per l’attinenza alla nostra cultura e tradizione siciliana. Sicuramente hanno impiegato parecchio tempo per la loro realizzazione, tutto curato nei minimi particolari e dettagli. Un sentito grazie va al gruppo folkloristico “il Melograno” straordinaria realtà Saponarese ideata dal grande maestro Ugo Venuti, che purtroppo non è più tra noi da qualche anno.Grazie all’Associazione Symphonic band con Prof.Paolo Grosso che dirige tutti i musicisti e prepara per tempo i suonatori di brogna e di tamburi che seguono da vicino l’orso tenuto dai cacciatori e dai domatori durante tutta la sfilata. Un sentito grazie a tutti gli uffici preposti all’espletamento degli atti necessari alla realizzazione dell’evento di che trattasi. Grazie alla Stazione dei Carabinieri di Saponara per la sempre fattiva collaborazione ed a tutte le Autorità preposte al servizio di viabilità e sicurezza stradale. Infine grazie anche al supporto operativo dell’Associazione di volontariato ” Rivivere a Colori Saponara” e dall’associazione “la Pantera” di Rometta e la Misericordia di Spadafora per l’assistenza sanitaria.

La manifestazione si è conclusa intorno alle 20 con la premiazione dei gruppi mascherati e delle singole maschere.

Presiedere la Giuria del Carnevale Saponarese – dichiara il Presidente Fabio La Rosa, attore, autore e regista teatrale – è stata una di quelle esperienze che riescono a donarti piacevoli emozioni… Ho avuto accanto a me componenti della giuria che hanno svolto il proprio ruolo con competenza e attenzione e con le quali si è da subito creata una perfetta sinergia… Questa forse è la vera magia del Carnevale, legare anime con stelle filanti di emozioni e coriandoli di allegria. In una società come la nostra in cui predomina la voracità e il consumismo… Nell’epoca dei social che “asocializzano”, una manifestazione ultracentenaria come quella del carnevale saponarese è l’occasione per fermarsi, tornare indietro e riscoprire il nostro essere bambino troppo spesso soffocato, è un occasione che non si esaurisce nel solo giorno della sfilata ma permette nei giorni precedenti di fare gruppo, riunirsi, cucire idee e condividere proposte, dare libero sfogo alla creatività. Ed è proprio questo che da giurati abbiamo apprezzato, il mettersi in gioco, il cercare l’idea vincente, l’originalità con un attenzione alle nostre radici e alle nostre tradizioni. Anche se è stato necessario fare una classifica in realtà abbiamo vinto tutti compresi noi, perché per un paio di ore abbiamo tolto la maschera della fretta e dei problemi indossando uno splendido sorriso. Grazie al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per aver garantito una tradizione di cui andare orgogliosi.

Grande soddisfazione e grandi numeri raggiunti nella giornata di ieri.

Avevamo già il sentore di dover ricevere tante persone viste le numerose interazioni sulle pagine social. In tantissimi ci hanno scritto, chiedendo tante informazioni ed invitandoci a collaborare o a essere ospiti di svariati carnevali in giro per l’italia. Grandi numeri di visualizzazioni e interazioni anche negli anni di stop causa emergenza pandemica, ad indicare l’affetto ed il coinvolgimento che ll’Orso ed il Principe suscitano ogni anno. Parecchie anche le pagine social che hanno raccontato la nostra manifestazione. Le aspettative erano alte e spero siano state tutte soddisfatte. Non sono mancate le lacrime di emozione nel vedere l’Orso dopo 2 anni.

Ci aspetta adesso dell’altro lavoro per il futuro lavoro e già ci siamo messi in moto per il prossimo carnevale. A dirlo è Piero Bertino amministratore pagine social.