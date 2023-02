Supera l’80% la percentuale di raccolta differenziata al Comune di San Salvatore di Fitalia.

Ad annunciarlo è un soddisfatto Sindaco Giuseppe Pizzolante.

“Sono lieto di comunicare alla cittadinanza, scrive il primo cittadino, che per il periodo gennaio – dicembre 2022 la percentuale di raccolta differenziata è pari all’80,56%”.

Si tratta di un record per il centro montano che consentirà nei prossimi anni, di ottenere per la prima volta, la premialità dedicata i comuni virtuosi che superano il 65% di raccolta differenziata, consentendo così di intervenire in modo considerevole alla riduzione delle bollette TARI già nel 2024.

Un risultato che va anche oltre più rosee aspettative visto che nel 2021 la percentuale era stata del 55,71% e nel 2020 del 48,71%.

“Ringrazio la cittadinanza per l’alto senso civico dimostrato nel rispettare le regole, nonché gli operatori ecologici per l’ottimo servizio che giornalmente svolgono. Auspico che questi numeri ci spronino a continuare su questa strada e a fare sempre meglio, così da rendere San Salvatore di Fitalia un comune virtuoso e un modello da seguire” ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Pizzolante.