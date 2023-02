Nell’ambito dei controlli ambientali svolti dalla Capitaneria di Porto di Messina, sono state ispezionate diverse aree in concessione ubicate in ambito portuale (zona falcata). Attività che mirava a verificare la gestione dei rifiuti relativa alle lavorazioni dei cantieri.

Durante l’ispezione, i militari accertavano l’esistenza di un’area adibita a deposito temporaneo di rifiuti non a norma ed in contrasto con la pertinente normativa ambientale.

Inoltre, venivano elevate sanzioni amministrative per l’omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per un ammontare di 20mila euro. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno posto in essere tutti i pertinenti atti di polizia giudiziaria e sequestrato le aree interessate.