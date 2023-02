Miriam Asmundo ufficializza la candidatura a sindaco di Roccalumera per le prossime elezioni amministrative di maggio.

L’attuale vicesindaco del centro jonico rompe gli indugi e, dopo alcune settimane di riflessione, dichiara: “In questo periodo ho avuto una serie di interlocuzioni con vari gruppi politici e, spinta soprattutto dall’entusiasmo e dall’affetto dei miei concittadini, ho deciso di scendere in campo per la prossima tornata elettorale come candidata a sindaco.

Ho preso questa decisione con determinatezza e coraggio e continuerò, anche nel corso questa campagna elettorale, all’ascolto della gente, proseguendo con ancora più forza il mio progetto ‘Orto Idea’. Punto a formare una squadra nuova, fatta di persone nuove, competenti e che possano portare avanti il futuro di Roccalumera, lontano da vecchie logiche”.

Miriam Asmundo, che sarà l’unica donna a scendere in campo, conclude: “Immagino un modello nuovo per il nostro bellissimo centro, che si ispiri ai paesi limitrofi, le cui amministrazioni giovani e dinamiche hanno fatto rinascere i propri paesi. Gli incarichi che ho ricoperto in questi anni, come vicesindaco e assessore, mi hanno dato l’opportunità di crescere e conoscere da dentro la macchina amministrativa, valutandone a fondo le criticità. Sogno una Roccalumera migliore, con una comunità unita alla ricerca del meglio per il nostro paese”.