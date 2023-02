Mirto – Grande attesa per il derby di alta classifica Mirto-Mamertina, valido per la tredicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto e che verrà disputato Sabato 25 Febbraio, con il fischio d’inizio previsto alle ore 15:00.

Sarà un match che metterà di fronte due compagini, che stanno lottando per il salto di categoria; la Mamertina attualmente è seconda in classifica con 24 punti, a 5 lunghezze dalla capolista Fondachelli (nella foto l’incontro perso dalla prima forza del torneo contro il Mirto), mentre il Mirto si trova al sesto posto con 16 punti, a un punto dalla zona playoff (il quinto posto è al momento occupato dal Castell’Umberto). L’incontro di andata si è concluso sul punteggio di 1-1, con la Mamertina in vantaggio grazie a Gaetano Giallanza e la rete del Mirto siglata nel finale da Sergio Ialuna.

Il Mirto, guidato dai mister Frisenda e Scarcina, è reduce dalla sconfitta subita in trasferta 2-1 contro la Stefanese, in uno scontro diretto per la conquista degli spareggi promozione (la Stefanese, imponendosi contro la formazione mirtese, ha raggiunto proprio il Mirto al sesto posto). La squadra mirtese dovrà fare a meno, nella partita contro la Mamertina, degli squalificati Sergio Librizzi, espulso nell’ultimo incontro, e Antonino Sgrò, che ha ricevuto un’ammonizione contro la Stefanese ed era in diffida.

La Mamertina, allenata da mister Vitale, nell’ultima giornata ha pareggiato in casa 3-3 contro il Pro Tonnarella e può contare sulla vena realizzativa dell’attaccante Manuel Spasaro, autore di ben 12 reti stagionali. La formazione galatese è tornata a correre, con 4 punti nelle ultime 2 partite, dopo le sconfitte riportate in trasferta contro la capolista Fondachelli e la Stefanese.