Una dura nota di Federconsumatori all’indirizzo di Autostrade Siciliane cui ha prontamente risposto il presidente, Filippo Nasca. L’associazione dei consumatori siciliana, attraverso le righe vergate dal presidente Alfio La Rosa, aveva attaccato a viso aperto il Consorzio, affermando di avere chiesto un incontro urgente per avviare un dialogo sulla sicurezza, senza ottenere alcuna risposta.

Federconsumatori, in particolare, ha chiesto un confronto sulla qualità del servizio offerto sulle tratte relative alla A18 e alla A20. “Ad oggi, 22 febbraio 2023 – dichiara La Rosa – non è arrivata alcuna risposta. Questo atteggiamento di chiusura e mancato dialogo non è una caratteristica esclusiva del nuovo direttivo del Cas,

presieduto avvocato Filippo Nasca. Altre due richieste analoghe di Federconsumatori Sicilia ai precedenti vertici dell’ente, datate aprile 2021, erano precedentemente cadute nel dimenticatoio degli uffici del consorzio”.

“Avremmo gradito una risposta alla nostra lettera – commenta ancora il presidente di Federconsumatori Sicilia – ma non l’abbiamo ricevuta. Il neo presidente Nasca si è insediato dicendo che per risolvere i problemi delle autostrade siciliane ci vorrà tempo. Noi siamo d’accordo, ma aggiungiamo anche che ci vorrà dialogo. Un dialogo che purtroppo ancora non c’è. Le ripetute richieste di confronto inviate da Federconsumatori al Consorzio Autostrade Siciliane derivano dal convincimento che solo il dialogo costante con le associazioni dei

consumatori e degli utenti, i sindacati, le associazioni degli autotrasportatori e gli altri soggetti interessati possa aiutare il CAS nell’individuazione e nella risoluzione dei tanti problemi di cui soffre la rete autostradale siciliana. Fino ad oggi il CAS ha lavorato prendendo decisioni in autonomia, dall’alto e senza confrontarsi con nessuno, tranne che con l’autorità politica regionale. I risultati di questo metodo sono sotto gli occhi di tutti, il nostro auspicio è che si cambi metodo”.

LA RISPOSTA DI AUTOSTRADE SICILIANE

Non si è fatta attendere la risposta del presidente del Cas, Filippo Nasca.

“Considero le organizzazioni rappresentative di consumatori e imprese, come anche gli enti locali, i nostri naturali interlocutori, anzi importanti alleati di Autostrade Siciliane nella sfida per migliorare la nostra rete. Lavoriamo tutti per un obiettivo comune. Nessuna polemica quindi e nessuna chiusura al dialogo”, ha chiamato il presidente del Consorzio dopo avere appreso il contenuto del comunicato di oggi di Federconsumatori.

“Abbiamo dedicato il mese di febbraio alle interlocuzioni con i sindacati. A marzo, in agenda, ci saranno gli incontri con le comunità locali e le realtà associative impegnate sul fronte della qualità dei servizi pubblici. Siamo consapevoli che c’è molto da fare e lo faremo sicuramente meglio se le soluzioni ai problemi verranno anche dal confronto con chi usa ogni giorno le autostrade”.