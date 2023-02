Valle del Mela – C’era voglia di uscire, di vivere, di tornare a quella normalità che tanto abbiamo apprezzato negli anni delle restrizioni Covid. Fiumi di gente hanno invaso le strade di tutti quei comuni della costa tirrenica che hanno potuto finalmente rivivere i loro storici Carnevali. Di seguito un piccolo resoconto dei carnevali di zona, con foto.

TORREGROTTA

Torregrotta si conferma ormai la regina del Carnevale. Un fiume di gente ha percorso le strade torresi insieme ai 7 carri che hanno animato la sfilata. vincitore Jumanji Politically del gruppo capitanato da Giuseppe Ordile. Tra gli altri carri l’Arca di Noe..l, che ha voluto omaggiare i più piccini con uno spazio completamente dedicato a loro. Ancora tra i carri figurano “Andrà Tutto Bene….ma non benissimo”, ricordando gli anni delle restrizioni Covid. Poi spazio alla Sicilia con “Sicilia Bedda”e “Il Carretto della Botte d’Oro”. Ancora un carro per i più piccini con “Volare” e spazio al Calcio Torrese con “Gioca Bello”. Assoluta novità di quest’anno è la “Discoteca Volante” organizzata proprio dall’Associazione Meryvan: si tratta di un pullman attrezzatissimo per diversi tirsi a più non posso. Musica, coriandoli e tanto divertimento. In futuro questo pullman potrà diventare una sorta di “carnevale itinerante”, insomma una base attrezzata per poter spostare ovunque il divertimento Torrese. Ad organizzare tutto l’associazione Meryvan, Presiduta da Alex Cutrona, con il patrocinio del Comune di Torregrotta. Soddisfatti il Sindaco Nino Caselli e l’Assessore Raffaele Nastasi.

Per le foto si ringrazia Giacomo Sframeli

MONFORTE

A Monforte San Giorgio i “Giovani Monfortesi” hanno organizzato varie serate carnevalesche con la collaborazione della Parrocchia San Giorgio Martire, dell’Associazione Katabba e con il patrocinio gratuito del Comune. Ieri la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati ha raccolto tanta partecipazione.

PACE DEL MELA

Pace del Mela ieri ha invece dedicato un pomeriggio al divertimento, organizzando una festa al Centro Ganime. “La disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo.” Scrivono dall’Amministrazione, che ringrazia “tutti coloro che hanno partecipato a questa splendida iniziativa promossa dall’AMDS in collaborazione al nostro Comune.” Nei giorni precedenti invece tante iniziative, tra cui la sfilata per le vie del paese. Soddisfatto per l’ottima riuscita delle iniziative il Sindaco Mario La Malfa.

SANTA LUCIA DEL MELA

Santa Lucia del Mela è tornata a sognare con il suo “Catalettu”, a cura del Piccolo Teatro. Una messa in scena storica che ricorda il processo, la morte e il funerale del grosso e grasso carnevale. Il fantoccio che lo personifica viene bruciato in piazza. Prima la sfilata dei gruppi in maschera, con capofila La Pirata, ovvero la moto ape che 3 anni fa si è aggiudicata il primo premio al carnevale luciese. A seguire i gruppi in maschera e scuole di ballo. Ad intrattenere la piazza in serata i Los Locos. A deliziare i palati dei presenti la sagra dei dolci. Felice l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Matteo Sciotto e l’Assessore al ramo Benedetto Merulla, che ringrazia quanti hanno preso parte al carnevale Luciese.

CATTAFI

Anche a Cattafi il Carnevale è stato all’insegna della storia e del divertimento. “A Maschira” è tornata a sfilare per le strade della frazione di San Filippo del Mela con tutte le sue figure storiche. Al grido di “Fioraia fai il tuo dovere” sono stati consegnati i mazzolini di fiori a suon di rime fatte al momento. E ancora i balli, la musica del musicanti, il ritmo incalzante degli scacciuni.