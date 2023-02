Floresta – E’ stato un Carnevale all’insegna dei balli in maschera e delle sfilate dei gruppi mascherati, quello che si è appena svolto nel Comune di Floresta tra Giovedì 16 e Martedì 21 Febbraio.

L’edizione 2023 del Carnevale ha preso il via Giovedì 16 Febbraio con il ballo in maschera, che si è tenuto presso il Museo di civiltà contadina; Domenica 19 Febbraio le manifestazioni carnevalesche sono proseguite con la sfilata dei gruppi in maschera per le vie del paese, tra balli e divertimento, mentre in serata la musica è stata la protagonista sempre nel Museo di civiltà contadina, impreziosita da una degustazione di prodotti tipici.

Il Carnevale si è concluso ieri con un’altra sfilata dei gruppi mascherati per le arterie viarie del Comune di Floresta e con un ballo in maschera nel Museo; gli eventi sono stati organizzati dall’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Floresta. Questa edizione è stata impreziosita dalla splendida cornice, sullo sfondo delle vie paesane, delle neve caduta copiosamente la scorsa settimana.