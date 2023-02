Assolti perché il fatto non sussiste dall’accusa di omicidio colposo l’ex commissario straordinario del Consorzio Autostrade Siciliane, Calogero Beringheli e l’ex dirigente dell’area tecnica, Gaspare Sceusa, a giudizio per l’incidente mortale in cui, il 21 Gennaio 2011, sulla A20 Palermo Messina, persero la vita il 53enne Sebastiano Zingales, ex maresciallo dei Carabinieri di Acquedolci, ed il figlio 18enne Gaetano.

Il giudice del Tribunale di Patti, Giovanna Ceccon, ha assolto i due imputati dalle accuse a loro carico consistenti, secondo il capo d’imputazione, nell’aver omesso di predisporre l’installazione di barriere di protezione adeguate nella zona a ridosso della galleria Scafa di Capo d’Orlando teatro del tragico incidente.

Nel tardo pomeriggio di quel 21 gennaio, il 53enne alla guida della sua Ford Mondeo, ed il figlio seduto sul sedile passeggero anteriore, si stavano recando a Patti quando l’auto andò fuori controllo sull’asfalto viscido per la forte pioggia finendo contro il muro di contenimento. Sebastiano Zingales fu sbalzato dalla vettura ad alcune decine di metri di distanza mentre il figlio rimase incastrato tra le lamiere. Per entrambi, purtroppo, non ci fu nulla da fare.

I due dirigenti del Cas furono rinviati a giudizio nel 2015 con la citazione come responsabile civile dello stesso Consorzio autostradale. Anche il pubblico ministero aveva concluso con la richiesta di assoluzione accordata dal giudice che entro 90 giorni depositerà le motivazioni.

I familiari delle due vittime erano costituiti parti civili rappresentati dagli avvocati Massimiliano Fabio e Letizia Pettineo, che valuteranno il ricorso in appello.