E’ nata a Naso l’Associazione Familiari Autistici Nebrodi. Idee chiare fin da subito, obiettivi e programmi ben fissati. Del resto la nascita del nuovo sodalizio non è casuale, sebbene frutto di incontri occasionali tra i familiari di persone con autismo.

Tutti insieme, relazionandosi su problematiche legate alla vita quotidiana, hanno avviato un percorso per unire le forze, gli intenti, le idee. “Voremmo diventare un punto di riferimento per il territorio dei Nebrodi, dove le famiglie con persone autistiche sono veramente tante e, in molti casi, abbandonate a se stesse”, ha dichiarato la Presidente Noelia Cappadona.

Tra gli obiettivi prioritari della neo costituita associazione c’è l’impegno per portare all’attenzione delle Istituzioni le problematiche che gravitano intorno al mondo della disabilità e cercare, in sinergia, di trovare i rimedi più favorevoli nell’unico interesse delle persone più deboli. Gli incontri occasionali alla nascita dell’Associazione Familiari Autistici Nebrodi hanno messo in risalto la necessità di favorire l’incontro e la comunicazione tra le famiglie, informando su nozioni di carattere giuridico, sociale, educativo, economico, logistico e tutto ciò che possa tornare utile per eventuali benefici quotidiani e futuri. Tutto avvalendosi anche del supporto di parti terze come associazioni, volontari, organi istituzionali e commercianti.

Ma c’è di più. C’è la ferma volontà di voler contribuire in maniera fattiva a favorire l’inclusione di soggetti disabili nelle scuole, nella società e, quando possibile, in attività lavorative, anche sviluppando iniziative volte alla loro gratificazione attraverso la creazione di laboratori, gite e giochi sociali.

Senza contare l’intenzione di elaborare, anche insieme ad operatori del settore, una linea teorica/pratica di situazione di indipendenza delle famiglie, sperimentandone direttamente situazioni, implicazioni, inadeguatezze, da riportare a progetti di carattere residenziale.