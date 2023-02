Va in archivio anche l’edizione 2023 del Pistì Snow Trophy, lo spettacolare weekend sportivo appena trascorso sul versante Nord dell’Etna, in zona Monte Conca – Piano Provenzana.

In uno scenario assolutamente incredibile, come quello del vulcano attivo più alto d’Europa, ricoperto dalla tantissima neve che nelle giornate precedenti era caduta copiosa sulle sue vette e sotto un sole quasi primaverile, a farla da padrone è stato lo Snow Volley, realizzato sotto la duplice veste di torneo amatoriale che di torneo federale: all’interno del Pistì Snow Trophy, infatti, per la seconda stagione consecutiva è stata ospitata un’entusiasmante tappa del Campionato Italiano Assoluto di snow volley indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo, che ha regalato tantissimo spettacolo con le squadre maschili iscritte alla tappa.

“È stato ancora una volta un grande successo – queste le dichiarazioni di Alfredo Finanze, Presidente di Mediterraneaa Eventi, associazione sportiva messinese che ha organizzato lo snow trophy insieme a Triptop, Team Volley e l’associazione Bios – Tutto questo è stato reso possibile grazie allo sforzo enorme di tanti Enti pubblici e privati del territorio. Grazie ai loro sforzi è stato possibile dar vita in extremis al nostro evento che, anno dopo anno, continua a crescere e regalare spettacolo, sportivo e non solo”.

Fari puntati sulle attività di snow volley. La seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Fipav ha attratto tantissimi curiosi ed appassionati, regalando tanto agonismo, partite spettacolari e combattute sino alla fine. Cinque le squadre che si sono date battaglia nel torneo maschile e ad avere la meglio nella finalissima è stato il trio tutto messinese composto da D’Andrea, Germanà e Pugliatti, che ha trionfato per 2-1 sul team catanese formato da Andronico F., Andronico G., Sarchioto e Ltitrico. Sul terzo gradino del podio si è piazzata la squadra composta da Piazza, Roccazzella, Trombetta e Graffeo, che ha superato nella finale per il terzo e quarto posto il team di Cossentino, Polimeno e Sutera. Non sono stati da meno anche i protagonisti del torneo amatoriale di snow volley: 8 squadre che, tra divertimento e sana competizione, hanno dato vita ad incontri avvincenti ed entusiasmanti. La vittoria finale è andata alla squadra “The Floor is Lava” composta da Davide Aloisio, Fabrizio Laganà, Alessandro D’Antonino e Pasquale Chirra, che ha avuto la meglio nella partita finale contro il “Volley Pachino” (Denise Spicuglia, Giuliana Perez, Elide e Marzia Russo ed Andrea Guttari). Terzo gradino del podio per la “Cascio’s Family”, squadra composta da Simona Cascio, Ilaria Galbusera, Alice Tomat e Mirko Bolis.

“Siamo estremamemnte soddisfatti perchè siamo riusciti a godere di uno splendido weekend – conclude Finanze – lo spettacolo dell’Etna innevato, insieme al sano agonismo ed al divertimento dello snow volley ci hanno regalato come sempre tantissime emozioni. È doveroso ringraziare, ovviamente, i tanti partner che ci hanno supportato anche in questa edizione e senza i quali questa nostra manifestazione non riuscirebbe a crescere in maniera cosi evidente edizione dopo edizione. Mi riferisco al nostro title partner Pistì, a Decathlon Milazzo, Cottanera, Sogesa e Facile Ripara, ma anche ai tanti partner istituzionali e sportivi, quali l’Assemblea Regionale Siciliana, il Comune e la Pro Loco di Linguaglossa, il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Invernali, il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Pallavolo Endas Sicilia e Snowboard Academy Etna. Adesso, con ancora più entusiasmo, ci rimettiamo al lavoro per programmare una nuova e sempre più grande tappa del Pistì Snow Trophy”.