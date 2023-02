Tra i 44 interventi di edilizia scolastica finanziati in Sicilia con i fondi del PNRR c’è anche il Comune di Milazzo che beneficerà di un milione e 113 mila euro per dare attuazione al progetto cantierabile per il recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola elementare Sacro Cuore.

“Il progetto – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – risultava già inserito nel Piano di edilizia scolastica di cui al D.D.G. n. 1397/ISTR del 14/12/2020 ma era privo di copertura finanziaria. Pertanto l’Amministrazione Midili dopo aver proceduto a rimodulare il progetto e integrarlo con i necessari elaborati per renderlo coerente con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in linea con quanto richiesto dal «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica» ha avanzato apposita istanza il 17/01/2023 che ha consentito l’ammissione a finanziamento”.

I lavori dovranno essere aggiudicati entro il 15 settembre 2023 e prevedono l’adeguamento dell’edificio alla vigente normativa sismica, mediante l’aumento di sezione, il rafforzamento e l’incremento delle armature di alcuni pilastri, nonché il rafforzamento di travi con l’inserimento di staffe aggiuntive, il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario oltre ad altri interventi impiantistici di adeguamento degli impianti elettrico, antincendio e riscaldamento. FOTO: milazzoincomune.it