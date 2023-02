E’ stato un pomeriggio speciale, quello di ieri, per la famiglia di Beppe Alfano, ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un’emozione raccontata sui social direttamente dai familiari del cronista del quotidiano La Sicilia ucciso dalla mafia l’8 gennaio 1993 in Via Marconi, a Barcellona Pozzo di Gotto. L’invito del Capo dello Stato – come spiega Sonia, figlia di Beppe sul suo profilo Facebook – è giunto pochissimi giorni fa e la prima sensazione è stata un po’ di incredulità.

“Per me non era la prima volta al Quirinale – scrive Sonia – ma è stata indubbiamente la più emozionante di tutte. Il Presidente Mattarella ha ricordato il sacrificio di mio padre, e ha speso per lui parole bellissime di riconoscenza. Mi ha stupito il fatto che conoscesse persino i nomi delle televisioni per cui mio padre lavorava.

E poi ha chiesto a me e ai miei fratelli come andasse. Si è soffermato a parlare con noi come solo una persona di spessore e dotata di grande umanità e umiltà, sa fare. Ha riso con noi della nostra emozione, ci ha raccontato delle sue giornate, e ci ha trasmesso un senso di serenità incredibile. Sono stati 30 minuti in cui per la prima volta abbiamo sentito lo Stato al nostro fianco, e riconoscente verso mio padre”.

Sono passati trent’anni da quella fredda sera di gennaio. Oggi il sacrificio di Beppe Alfano è perennemente ricordato da una lapide in Via Marconi, proprio nel punto in cui fu freddato. Al cronista è stata intitolata anche l’ex Piazza Trento. Un ricordo che non può e non deve sbiadire, ma anche – al contrario – va tenuto vivo ancora e ancora per tramandarlo alle future generazioni.